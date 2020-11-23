《鬼滅之刃》動漫電影在全球熱賣，「鬼滅」風也吹進了國內大學校園！台北城市科大烘焙學程與數媒系聯手合作展現創意，烘焙學程學生以抹茶、紅豆餡做出造型仿如電影中竹子的麵包，讓數媒系cosplay學生更具禰豆子風采，課程結合時事，打破學習框架不會死板板。

「鬼滅之刃」劇場版電影在台灣上映票房已經飆上4億元，劇中主角禰豆子嘴裡咬的竹子是為了防止她咬人的。根據電影中的設定，在鬼的嘴巴裡面塞上一段竹子，確實能夠防止鬼咬人。

平日就常將「時事梗」放入教學課程的台北城市科大烘焙學程主任李國溢表示，上學期防疫重要關鍵時刻，便在「烘焙創意研發」課程中教導學生製作「口罩麵包」，學生反應熱烈，他認為烘焙甜點教給學生經典做法後，學生有基本技巧後可以藉由創意再升級，既擁有技術也符合時代潮流。

城市科大烘焙學程助理教授盧彥緯教導學生，在發酵完成的竹子麵包表面塗抹蛋液，烤過後能呈現出深淺色澤，再以麵糰做竹節，最後刷上抹茶，其刷過的筆刷像極了竹子，學生完成竹子麵包後覺得很有成就感，感受有趣的課程。

城市科大數媒系大一課程中有「商業人像攝影」，系主任賴泓錩表示，cosplay玩家通常是二次創作高手，學生必須擁有縝密觀察力、化妝配色能力、攝影構圖與燈光控制氣氛等後製能力，才能讓二創角色的層次再提升。

cosplay禰豆子的數媒系大二生陳毓臻，因為熱愛動漫，從國中三年級開始玩cosplay，她喜歡可愛的禰豆子，因為禰豆子個性溫柔和她相似，所以一年多前即開始cosplay禰豆子。

她手拿著烘焙學程學生製作的竹子麵包，讓造型更加分，在數媒系主任賴泓錩的指導下做造型攝影，樣貌別具風格，融入時事元素讓課程學習不再死板板，也讓學生學會從平常的事件裡發想出自己的創意。

(中時 )