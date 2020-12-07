一個人在家的時候最怕出現不明怪聲了！國外一名男子獨自在家時突然聽到廚房傳來敲擊聲，但走近查看卻什麼都沒看到，這時他好奇拿手機朝著廚房拍了一張照片，沒想到拍到的畫面讓他當場嚇壞，立刻決定要搬家。

根據《鏡報》報導，一名男子在國外論壇Reddit發文，表示自己和3名室友一起合住，日前他一人獨自在家的時候，突然聽到廚房傳來詭異的敲擊聲和一種不明噪音，準備上前查看時，順手拿手機朝著漆黑的廚房拍了一張照片。

沒想到當他點開相簿確認照片時，瞬間嚇出一身冷汗。只見照片中有一個半透明的人形從廚房門邊探出頭來，緊緊盯著原PO看，臉上還帶著詭譎的笑容，讓他嚇得直呼「我當下就決定要立刻搬家！」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「一開始沒看到，點開放大差點把我手上的ipad摔爛」、「表情很清楚，讓人看了很不安…」、「你的決定是對的，換作是我，也會嚇得馬上搬家。」、「如果這張照片是真，那你跟室友真的應該馬上逃離，它感覺不太友善。」、「我真的嚇尿，還怕的馬上打給我媽大哭求救」，雖有不少人質疑是拍攝角度的錯覺或是修圖，但原PO強調，照片絕對都是真的，他自己也很希望是假的。