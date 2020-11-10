動畫片「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」遭網友在IG公開結局片段，但一名27歲高姓女子稱此IG帳號是他人盜用其個資所申請，並於今天凌晨向北市警方報案、提告對方涉嫌偽造文書。

「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在台上映10天的票房突破新台幣2.5億元。但有網友在社群平台IG上傳電影結尾畫面，並發文「哈囉～木棉花公司，你們欺負我最可愛的鍾明軒，所以我在台北看電影的時候順便錄下來給大家知道結局～報復你們」。

對此，台北市警察局大同分局重慶北路派出所下午召開記者會說明，指今天凌晨接獲一名27歲高女報案，聲稱姓名和照片遭人冒用並申請新IG帳號，犯嫌利用此帳號發文公開「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」的結局片段，故向警方提告對方涉嫌偽造文書。

「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」台灣代理商木棉花公司表示，針對於影城盜錄影像，並冒用他人身分，將圖像與影像散布的相關行為已經違法，公司已完成截圖及錄影等蒐證過程，並與執法單位保持密切聯繫，決定提告。（編輯：李亨山）1091110

(中央社)