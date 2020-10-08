金門一輛M41A3戰車於執行任務途中翻覆意外，國防部第一時間已將相關訊息向蔡英文總統報告，蔡英文聞訊後感到震驚與悲痛，指示國防部等各單位全力協助家屬處理後續事宜，對殉職者務必從優撫卹，也要求國防部務必查明事故原因

金門一輛M41A3戰車於執行任務途中翻覆意外，造成車長林楷強中士殉職、駕駛劉禹宏下士，以及協助搶救的蔡明貴上兵受傷的不幸事故。

總統府發言人張惇涵指出，蔡總統對於在第一線積極投入任務而為國殉職的林中士表達最深的哀悼，希望家屬節哀保重，也指示國防部等各單位全力協助家屬處理後續事宜，務必從優撫卹。

對於受傷的劉禹宏及蔡明貴，蔡英文也指示國防部全力救治，務必給予最好的醫療協助。她也要求國防部務必查明事故原因，雖然國軍遭逢不幸事故，但期盼全體國軍官士兵仍要打起精神、堅守崗位，並希望全體國人能夠給予國軍最大的支持與加油。

(中時 )