台灣考機車駕照不算特別難，不過有一些規定、還有眉角，若是一個不小心，很容易就被扣分，甚至還得考第二次，有一名網友，先前考機車駕照時，疑似忘記擺頭左右查看，導致必須重考，結果他這次「報復性擺頭」狂甩8次，影片曝光網笑翻「怨念好深」。

網友在臉書社團「爆廢社團公開版」分享影片，一名男子騎著黑色機車，正在考機車駕照的路考，當他騎過一個轉彎處後，緩緩停在停止線前，下一秒開始瘋狂擺頭8次，就是為了避免再次發生忘記左右看，遭考官扣分的情況。

「報復性擺頭」就是一定要考到駕照，這段影片讓大票網友笑到不行，留言表表示「這次夠明顯了吧」、「怨念大爆發」、「這次再沒過，可能要轉360度」、「監考官以為你在復健」、「脖子會不會扭到」、「頭扭到了，起步就壓線，抱歉下次再來扭」。

機車路考有9道關卡，依序是直線平衡駕駛、鐵路平交道、交叉路口、斑馬紋行人穿越道線、二段式轉彎、變換車道、直角轉彎、停車再開，以及全程道路駕駛等，不過有一項規定，凡是車輛要起步、或變換車道，必須擺頭左右查看，沒做到一次扣16分，不少路考騎士因為這項規定沒做到，得考第二次。

(中時新聞網)