高雄市前市長韓國瑜的路平政策讓不少民眾相當有感，罷韓後新政府上任，路平也成了關注焦點。民進黨高雄市議員陳致中日前指出，前鎮崗山仔地區瑞信街的路面長期不善，接獲陳情後積極爭取，總算把路面整平，並影片宣示「路到底變得有多平？讓致中跳給你看！」不過，網友看完後卻傻眼，表示「用跳的驗馬路施工品質？」

陳致中在臉書表示，前鎮崗山仔地區瑞信街的路面，長期坑坑疤疤，下雨還會積水，不只讓居民非常不方便，里內的大人小孩走在路上，更充滿危機，瑞崗里洪金山里長陳情，希望能夠讓瑞信街的路面變平整，因此會勘後積極爭取，加速將瑞信街破爛路面刨除重鋪，也感謝里長的堅持請命，以及市府工程單位協助，才能讓瑞信街的路面變得又平、又好走。

民進黨高雄市議員陳致中「跑跑跳跳」測試路平。（圖／摘自陳致中臉書）

陳致中也拍下影片試驗路平成效，「跑跑跳跳很堅固的」，並模仿電玩「超級瑪莉歐」特效，邊跑邊跳起來開寶箱，跑了一小段路後開心表示，「堅固、堅固，大家可以跑跑跳跳」。

底下網友看了給予肯定，「道路鋪的那麼平順，走起路來很舒服」「整修過的路，走起來安全，舒適」「好有梗！讚啦！」不過，此舉也讓人想起過去南台灣大地震，立委陳亭妃召開記者會，帶了一袋災區泥土，並用手指戳穿一個洞，想藉此證明土壤液化的嚴重性，當時引發網友熱議。

臉書社團「韓黑父母不崩潰」指出，「原來這個黨是這樣在測試」，前面有用手指測土壤液化，後面來個在馬路上小丑跳測試路平，大酸「真是辛苦議員大人了」。

其他網友則表示，「這個厲害！以後只要路面完工都叫他去跳一跳，沒事了才能驗收請款」「一瞎還有一瞎瞎」「天才議員啊」「想像和妮可跳舞沉醉景象」「跟台南一陽指有得拚哦」「高雄人這麼好騙？」「會同施工單位測量厚度才是正常SOP」。

民進黨高雄市議員陳致中「跑跑跳跳」測試路平。

(中時新聞網)