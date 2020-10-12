一名女網友表示，等待買烤肉串的時間，竟看見小強爬行於「待烤」的食物上，老闆忙於烤肉竟無看到已吃遍香菇串的小強，1分多鐘的影片，網友看完後卻大歪樓，只因女網友的旁白聲音十分可愛，讓原本噁心的蟑螂影片，變得相當逗趣，吸引2千多人按讚朝聖。

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原PO昨（13）日於臉書《爆廢公社》上傳一段影片，她表示「恭喜我還是⋯中標了，晚上買烤肉串的事⋯⋯我是無辜的！」只見影片中顯示，傍晚她正在等待燒烤串的期間，發現待烤的盆內有一隻大蟑螂，一下爬到香菇串上；一會又爬到肉串，畫面噁心地讓人作嘔。

原PO淡定地為影片配上幽默、生動的旁白，並隨著蟑螂的動線隨之提高聲調，期間她表示「如果是我（那盤）的話，我就會難過囉！」由於影片拍攝近30秒，老闆都未看見蟑螂已爬遍整個食物，她便好奇「牠到底什麼時候會被發現」，甚至對蟑螂喊話「你還在那邊吃」，令網友笑翻。

直到老闆發現後，便一腳踩死，她也用相當可愛的台語聲線表示「踩死了！踩死了」，而老闆卻也當作沒事般，將其拿至烤肉架。而讓她最崩潰的是，她以為她會就此逃過「蟑螂的魔爪」，沒想到老闆將烤肉刷來回刷了剛烤過的香菇後，又繼續刷她的食物，讓她直呼「我以為我會逃過一劫」。

不少網友看完影片後卻將整個焦點轉至原PO聲音，「旁白太好笑，但是如果我在現場應該會跟老闆理論」、「旁白好生動」、「旁白讓可怕的畫面變可愛了」、「真的笑翻，其實刷子聚集了所有小強死前的精華，根本逃不過，怎麼可能全身而退...」，更有網友搞笑表示要為香菇的主人默哀1分鐘，引來原PO反問「我跟香菇的主人差在哪？」只見對方回覆「當然有，妳的食材頂多是肌膚之親，香菇的主人是間接接吻」，引發眾網友大笑。

(中時新聞網)