女神張柏芝2016年與男神謝霆鋒結婚，婚後生了2子Lucas跟Quintus，但兩人婚姻僅維持5年就離婚，之後張柏芝感情生活成謎，竟在2018年又生一子Marcus，老三生父的身分始終沒公開，而張柏芝「一打三」是個相當襯職的母親，她的IG幾乎都繞著兒子們打轉，讓人得以稍微窺見母子們私下生活的樣貌。

身為單親媽的張柏芝，社群上的影片、照片，親子的部分比工作還多，好動的兒子們喜歡玩水，她也常拍下他們快樂的模樣，其中一部影片，13歲老大Lucas難得露出全身，赫見有著8塊肌，雖驚鴻一瞥但可看出大兒子五官俊俏，讓人直呼彷彿看到年輕版的謝霆鋒。

Quintus不但長得像謝霆鋒，連料理時的模樣都有乃父之風。(取材自微博)

而如今，二兒子Quintus也已10歲了，不久前張柏芝曬出Quintus的近照及影片，發現他也很像爸爸，雖然只有側臉入鏡，但一樣明顯的下巴線條與立體的五官，加上如今的髮型是旁分，瀏海長到有些蓋住眼睛，帶著酷帥的感覺，宛若迷你版的謝霆鋒。

而Quintus除外表，還遺傳了其他部分，張柏芝曝光親子日常，兒子們會幫她一起準備餐點，其中一次Quintus站在餐桌前，熟悉地單手拿起調味料，幫羅宋湯做最後的調味，超帥的姿勢，讓網友笑聲彷彿在看兒童版《鋒味》。

(中時新聞網)