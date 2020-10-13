疫情當前局勢不明，不少叱咤風雲的公司瞬間失去了世界舞台，許多原本表現傑出的菁英棟樑，在公司變遷的過程中適應不良，或被迫離開。有越來越多人從「正職、專任人員」變成「約聘人員」，一年一聘。當未來充滿不確定感，內心自然會焦慮不安到極點。

面對紛亂多變的社會氣氛，看過太多人因為對壓力的耐受性太強，而忽略照顧自己的心理健康。不願承認「自己會感覺有壓力」的人，通常是因為「理想我」期望自己是感受不到壓力的強者；也因此，會隱忍壓力的人，大多數不滿意自己是個普通人。

而這些「不承認的壓力」都跑到哪裡去了？多半都宣洩到別人的身上，尤其是家人跟屬下。事實上，「暴躁易怒」就是典型的壓力反應。

在快速變動的年代，每個人都要懂得為自己打造一個「壓力緩衝盾」(Stress Buffer Shield)，協助自己及時釋放壓力與焦慮。這面「保護心理健康」的盾牌，有五個部分：

第一個是，累積生命經驗(Life Experiences)，讓自己更堅強有力。

第二個是，個人支持網絡(My Support Networks)，內心困惑時，有人可以請教。心情不好時，有人可以安慰；寂寞沮喪時，有人可以陪伴。

第三個是，正向的態度和信念(Attitudes / Beliefs)，協助自己轉換角度，看到不同的見解。

第四個是，健康自我照顧習慣(Physical Self-Care Habits)，了解自己的身心狀況，找到有效抒解壓力的方法。

第五個是，行動技巧(Action Skills)，壓力事件沒有解決，壓力就不會消失，需要有改變現狀的行動技巧。

每個人都要做好「隨時成為接受糞水磨練的小蘑菇」的心理準備。會這樣比喻，是因為初學者的養成歷程其實很像蘑菇，常被放在不見光的角落，還會被各種不同類型的糞水淋身。表面上看起來受盡委屈，實際上髒臭的糞水卻給了蘑菇最充足的養分，倘若蘑菇在長成階段時，被放在日照過多、備受呵護的地方，蘑菇反而會提早夭折。

過往，接受糞水磨練的小蘑菇都是最基層的員工，但現在，不管做到什麼職位，待在多大型的機構，都有可能再度成為小蘑菇。有人於中年轉換跑道，一切歸零、從頭學習；有人是公司政策改變，需要降階重新開始。如果做好「隨時當蘑菇」的心理準備，就能欣然接受所有的磨練際遇，轉化成寶貴的養分。

(中時新聞網)