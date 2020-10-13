前AV天后蒼井空2018年閃婚DJ老公，去年剖腹生下一對雙胞胎兒子，升格人母，婚後她積極發展大陸市場，常在微博用中文更新近況，獲得高人氣，近來還推出保養品牌，不只在日本開賣，大陸也即將上架，未料在她開心宣傳後，貼文底下竟出現一些不堪的留言，讓她忍不住跳出來開嗆沒品酸民。

蒼井空籌備保養品牌許久，5月就PO文預告：「準備了整整2年，終於完成了！」而在日本開售後，她昨（12日）再開心宣布由她製作的幹細胞精華液，大陸朋友也可以買到了，期待心情流露無遺。

留言一片歪樓。（圖／翻攝自微博）

蒼井空無奈回應。（圖／翻攝自微博）

沒想到在該則貼文底下，卻引來不少網友開黃腔「精…什麼？」、「是精滑液」、「把手指伸進去掏兩分鐘即可就出精華液」、「感謝祭的時候收集的精華液製作而成」、「少看了一個『華』字」，留言區瞬間歪樓。

而蒼井空13日就發文表示「評論太沒品了」，文末還加上3個「（笑）」，看得出在意又無奈的情緒，不少網友就留言安慰她「姐姐不要放在心上，有很多人喜歡你」、「不要理那些人」、「素質差的人太多了，做好自己就行」。

(中時新聞網)