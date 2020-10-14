1名女網友在PTT上表示，自己離婚前因雙方工作關係，與女兒共同住在娘家，只有每星期五晚上才會回去與前夫見上一面，由於前夫是高需求男人，女網友疑惑，前夫到底是如何解決自己的生理需求，不料詢問之後得知前夫都是將自己武器上套後烤一烤，而且前夫也特別聲明，這可以省下不少衛生紙，讓女網友納悶，各位男司機們也會這樣「烤秋琴」解決嗎？

這名女網友已經離婚1年多，但女網友仍無法忘記昔日前夫以「烤秋琴」快速解決的說法。女網友表示，當時與前夫尚未離婚，但因為雙方工作關係，女網友只好與自己女兒搬回娘家住下，只有每星期五晚上會回去找老公。女網友深知，自己前夫是位性需求高的人，但自己每週只有1天會與前夫睡同一張床，疑惑前夫到底是怎麼解自己的生理需求。

後來女網友得知前夫都是依靠「烤秋琴」方式來解決。據前夫的說法，前夫會先在自己的武器上保護套，隨後直接烤上許久，因可以自行DIY操作，自然可以決定時間的長短。女網友說明，她每次回家都會看到垃圾桶裡有很多用過的保險套，前夫則說：「戴上套直接烤秋琴比較容易烤，而且也不用擔心浪費衛生紙的問題」，女網友才聽了這番說法，感到有點奇怪，也沒有在追問下去，因此女網友也想好奇詢問一下各位經驗老道的男司機們，「烤秋琴」真的是個方便解決方法嗎？

此文PO出，立即引起眾多網友暴動回應：「清純男會好奇，但經驗老道的男人我不信」、「直接往垃圾桶功擊就好了啊」、「我會耶，這樣不用洗太久」、「上套來烤可能性低，因為嘉明味成份高」；有些網友則表示：「我是人夫，我不會想這樣做，因為太浪費錢」、「有可能，因為真的比較好清理，也不會花太多衛生紙」、「偶爾可能，常態不可能」、「用套有點貴，我使用塑膠袋」。

(中時新聞網)