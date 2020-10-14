一位網友在臉書「爆怨公社」貼出幾張租屋處可怕的照片，打開租客共用的冰箱，盡是塞滿了一袋袋的食物，然而早已分不清裝的是什麼。(摘自爆怨公社)

打開租客共用的冰箱，盡是塞滿了一袋袋的食物，然而每個塑膠袋裝的內容物是什麼，已無法從外觀辨識。(摘自爆怨公社)

冰箱裡每個空間都被裝滿到看不出空隙，甚至已出現泛黃，還用厚紙板當作「擋土牆」，來防止硬塞的食物掉落。（摘自爆怨公社）

不少人習慣將沒吃完的食物放進冰箱保存，卻不小心放到過期，除了浪費，更可能造成細菌孳生，汙染冰箱環境。近日有一位民眾曝光租屋處共用冰箱內部的恐怖面貌，網見驚人景象瞬間就失去食慾，更直呼「有味道！」認為整個冰箱已經沒救了。

一位網友在臉書「爆怨公社」貼出幾張租屋處可怕的照片，打開租客共用的冰箱，盡是塞滿了一袋袋的食物，然而每個塑膠袋裝的內容物是什麼，已無法從外觀辨識。冰箱裡每個空間都被裝滿到看不出空隙，甚至已出現泛黃，還用厚紙板當作「擋土牆」，來防止硬塞的食物掉落。原PO無奈指出「租的地方的冰箱，地點在台北木柵」。

這不堪的畫面也讓網友驚呼「我要吐惹sorry」、「圖片有味道」、「誰先掉下來就輸了」、「末日糧倉」、「還用厚紙板當擋土牆預防崩塌，要不要那麼專業」、「到底是怎麼塞的...」。對此，網友也指出，連出風口都被堵住，這冰箱已經不能用了。直批這早已不是冰箱，根本是垃圾車，建議把裡面所有食物打包丟掉。「太噁了吧！是我就全丟了，這冰箱沒救了，應該冰箱整台都要丟了」、「人家冰東西，他在冰垃圾。」、「看起來像塞滿垃圾的垃圾桶，一點食慾都沒有...」。

網友表示，多人共用冰箱，因為沒人會去清，真的會這樣一直堆放食物。也有可能是歷任的租客沒把食物袋走，導致食物累積沒人清理。而共用冰箱最好是能固定時間清一次，不然「一堆人時常冰了就忘了」。

(中時新聞網)