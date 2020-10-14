中天新聞台換照爭議持續延燒，前總統陳水扁過去也是媒體攻擊對象，但他曾宣示，不可能在任內去關掉任何一家電視台。資深媒體人黃暐瀚指出，中天還有最後一線生機，總統在這事件中扮演關鍵角色。

陳水扁曾說，任何違法事件的處分必須遵循比例原則，有些可以要求補正；有些可以要求改善；有些可以從重罰錢，或其他必要的行政處分，但要關媒體，要非常慎重，因為台灣是民主法治的國家，絕對不會隨便關掉人家的電視台或報社，作為民主台灣的總統，不可能在任內去關掉任何一家電視台。

黃暐瀚在政論節目《頭條開講》中指出，當年那個電視台，對阿扁及執政黨的監督之強烈，幾乎有可能要讓那個政府倒台，包含裡面高官可能跑到哪個賭場，獨家的內容等等，每天收視率都很高，幾乎是有可能會引發執政危機的情況下，陳水扁最後還是選擇不要關媒體，可能有很多考量，但最後由總統出面做出定調，就是一個model在那邊。

從蔡英文國慶演說來看，黃暐瀚認為，把武漢肺炎改口為新冠肺炎，蔡英文要跟北京對話，希望大家放下對立。依這脈絡，還有最後一線生機，可能總統可以定調，可以開罰、能有所改善，但不能粗魯關掉（電視台），因為台灣不能只有一種聲音，其實總統也可以考慮，也說不定現在蔡總統的想法也不一樣了，她如果出來講話，會是很指標性、很關鍵的。

(中時新聞網)