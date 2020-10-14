剛登上歌王寶座的青峰近日錄YahooTV《茜問》，與相識16年的忘年之交陳文茜分享一路以來的心情。陳文茜大讚青峰新歌〈費洛蒙小姐〉爆發力十足，盡顯青峰的妖豔本質，她更化身「費洛蒙小姐」調戲青峰，要他耳邊甜喊「茜茜」，節目瞬間歪樓，讓青峰招架不住慌張大喊：「今天怎麼了！」青峰在節目中自曝感情狀態，毫不扭捏直接公開徵婚。

兩人在節目中一邊唱青峰新歌〈費洛蒙小姐〉，一邊即興踢起大腿舞，談到該曲2004年就誕生，直到今年才公諸於世，陳文茜不僅大讚歌曲爆發力十足，也點評：「年輕時就有這麼多妖豔的本質，竟然被壓抑這麼久。」讓青峰笑翻，他坦言很久沒有上知性、有氣質的節目，其實很緊張。

回憶兩人的過去，陳文茜感悟人與人「最難的是相遇」，被問到是否需要婚姻，青峰毫不猶豫坦言已經單身很久，更大方開起玩笑，「需要廣大的觀眾替我徵婚嗎？」比起單身，青峰自曝更怕的是無欲無求，太早進入看破紅塵的階段。陳文茜開示看破紅塵是不要過度執著，青峰強調自己其實不執著，卻反遭陳文茜調侃不專情，讓他急得大聲反駁：「我對朋友很專情的！」

(中時 )