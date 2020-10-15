不少人買房子會選擇社區型電梯大樓，有人管理，出入也有電梯搭載。不過同一棟大樓，選擇住在高樓層，或低樓層，真的有差嗎？近日一位網友表示，家住高樓層的友人告訴他「住高樓比較有優越感」，讓他好奇真相是否如此？引起熱議。不過網友卻指出，真正的有錢人，反而不住在高樓層。

原PO在PTT八卦板上表示，朋友住在新大樓20樓接近頂樓，每次只要在一群住戶進電梯時，按超高樓層，就越有優越感。感覺「自己的房子比別人貴」。原PO不解詢問「住高樓層按電梯會有優越感嗎？」

貼文一出，不少人卻不以為意表示「這優越感也太廉價」、「買同一棟大樓的level都差不多啦，有啥好優越的」、「完全沒有，我住27樓」、「鄰居內心都笑他買貴吧」。網友指出，住低樓層好處就是感時間可以走樓梯，但高樓層卻只能慢慢搭。

許多住高樓層的網友也現身說法，認為住高樓層確實有好處，「不是感覺比別人貴，而是真的比別人貴。低樓層還有更慘的是水管問題相對比高樓層多」、「高樓層蚊子較少、景觀較好、噪音較少、通風較好，管理費一樣」、「高樓層視野好也比較安靜，蚊蟲還比較少，貴一點合理」、「高樓層不外乎景觀好，但上下樓會比較麻煩」。

但也有人認為高樓層「等電梯」會是困擾，還有網友說「運氣不好，停很多樓層的話，要跟很多鄰居打招呼」。不過，網友指出，別以為高樓層的住戶都是最有錢，很多有錢人都剛好住在5樓。「我這一棟最有錢的住五樓，他就是建商」、「我親戚住信義區的每棟都在5樓以下，應該是選擇安全方便」、「停電時有優越感嗎？我這棟實價最貴也五樓，有錢任性」。

(中時新聞網)