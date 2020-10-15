63歲周丹薇是70年代台灣當紅第一名模，卻在事業高峰時為愛息影，為了替夫家傳宗接代，試了14次試管和民間偏方，但最終仍失敗，還因此罹患乳癌，而富商尪更爆出劈腿，兩人以離婚收場，經歷過各種考驗，她再度重返電視圈，透露是想完成心中一個遺憾。

模特兒出身的周丹薇身材高挑，是當年的第一名模，因演出電影《煙水寒》，獲得巴拿馬國際影展的最佳新人獎，影視歌三棲的她，是台灣當紅女星，不過她卻在36歲時，嫁給三福關係企業副董事長蕭俊郎，之後就淡出演藝圈。

為了求子她試了14次試管，最後都失敗，甚至還為此罹患乳癌，老公又外遇，雙重打擊讓她相當悲痛，近日她接受《三立新聞網》專訪，透露自己為了求子，做出難以想像的犧牲，因為打排卵針加吃黃體素等藥，一度胖到80公斤。

還要承受打針疼痛卻仍失敗，轉向民間偏方，連生喝鴿子血都試過，還是未能如願懷孕，甚至因為長期打針罹患乳癌，幸好早期發現，病情得以控制，事隔多年她早看開，認為沒孩子自己也沒罣礙，可以輕鬆過好自己人生。

現在她也重返電視圈，就是想完成夢想，得到金鐘獎或金馬獎肯定，因為過去她得過國際性的獎，卻沒在自己國家得到半個獎，因此最大目標就是得獎，「要不然我當演員一輩子什麼都沒有。」而她也將重心放在事業、課業和興趣上，過得相當充實。

(中時新聞網)