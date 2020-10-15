吳怡農籲「在家當兵」馮世寬怒嗆：渣男

今日馮世寬在立院受訪時突發驚人之語，他直批主張「在家當兵」的吳怡農是「渣男」、「不要聽他的」，並表示自己主張的是「全民國防」，只要離開這個主張就是錯誤的；但馮世寬後來在外交國防委員會備詢時解釋，他「不記得」有講吳怡農是渣男，應是指他的計畫不值得考慮，還說他私下和吳蠻好的。

馮世寬上午去立院備詢前被媒體問到，吳怡農說主張全民皆兵？馮世寬回說「那個渣男，不要聽他的」；後仍又被問到吳主張全民在家當兵的意見，馮世寬再說，要全民國防，如果不是全民國防，偏離這個主題，都是錯的。馮世寬強調，我不聽他（吳怡農) 主張，我不理他。

馮世寬隨後在面對綠委趙天麟的質詢時，趙問馮先前說吳怡農是「渣男」，引起軒然大波，因與吳怡農形象不符，是否要再解釋一下？馮表示「我的意思是說不要理他」，接著頓了一下說「呃，我講渣男了嗎？我不記得我講渣男」，趙此時回「有你有講」、「因為現在媒體都.....，蠻軒然大波啦，是不是要再說明一下原意到底什麼意思」？

馮此時回應，我個人認為他（吳怡農）是個充滿智慧的年輕人，但他一些想法偏離主題，「我極不喜歡」；馮世寬說，他覺得現在最重要的事是要全民國防，「假如我講到渣男，絕對不是講他（吳怡農）個人是渣男」、「我意思是這計畫不值得考慮」。馮說，我想我不至於要傷害他、「我私底下跟他還蠻要好的」。

吳怡農日前的建議是，政府應建立「國土防衛部隊」，其成員來自公民社會，讓民眾有意願投入國防軍備，實現「在家當兵」的概念，而這樣才是真正有意義、能實現的結構化全民皆兵模式。

(中時新聞網)