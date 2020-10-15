苗栗縣政府借重苗栗縣救難協會潛水專業，協助清除海底垃圾，15日授旗成立潛海戰將，一同加入海洋保育行列。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府邀請苗栗縣救難協會加入海洋保育行列，15日授旗成立潛海戰將，透過協會專業潛水人員，協助清除海底垃圾，共同維護海洋環境。

15日苗栗縣長徐耀昌親臨主持苗栗縣潛海戰將成立授旗典禮，邀請苗栗縣救難協會專業潛水人員成為苗栗縣清除海底垃圾一員，現場並由苗栗縣救難協會針對平日海底垃圾清除裝備，進行裝檢說明。

苗栗縣政府借重苗栗縣救難協會潛水專業，協助清除海底垃圾，15日授旗成立潛海戰將，一同加入海洋保育行列。（何冠嫻攝）

徐耀昌表示，苗栗縣海岸線綿延50公里，擁有非常豐富的海洋資源與景觀，縣內漁港和海邊的沙灘是鄉親全家一同遊憩、共享親子之樂的好去處，平常也有很多的志工好朋友、團體與熱心的企業號召親朋好友淨灘，守護海洋資源。

苗栗縣救難協會則在平日的潛水、水上救生訓練時，一併清除海底的廢棄網具、瓶罐，以及沿海漂浮的寶特瓶等海漂垃圾，獲得徐耀昌大力肯定，並頒發8萬元獎勵金，縣府更借重苗栗縣救難協會成員的潛水專業，成立苗栗縣潛海戰將。

縣府環保局長陳華盛表示，潛海戰將除協助清除苗栗縣轄內海域海底垃圾外，後續也將結合相關活動，宣導海洋垃圾的對生態環境所造成影響等，讓大小朋友瞭解海洋保護的知識與重要，並實踐於日常生活中。

(中時 )