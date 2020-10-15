印度近來發生一起假驅魔真性侵少女的案件。這名希瓦普拉薩德（Shivaprasad）聲稱自己是名驅魔師，但其實只是將14歲少女騙入房後，對她性侵得成，導致少女長期處於精神異常狀態，消息曝光後，當地婦女團體與居民氣炸了！立即聯合圍毆痛扁錄影，神棍最後遭到警方逮捕偵訊當中。

這名45歲假驅魔師同時還是位雜誌新聞的編輯，他告訴一戶人家，表示他們家中的14歲少女已經中邪，必須得趕緊驅魔，否則性命將會不保，奇怪的是少女打自從驅魔師返家後，精神狀況不比昔日，經發現才得知，驅魔師在欺騙少女家人，將其帶來他的住處後，告訴少女家人現在要入祭壇淨身驅魔，自己要與少女獨處，不料只是將自己淫魔手伸向少女而已，少女在出關結束前，假驅魔師還言語恐嚇不能張揚。

14歲少女的爸爸透露，假驅魔師表示自己是透過一種「密宗方式」為中邪者治病，但其實假驅魔師只是透過這種說法，趁機將少女帶入自己辦公室進行強暴，直到家人發現少女的精神極為異常，趕緊送醫搶救後，才從醫生口中得知，少女的下體曾有被異物進出的傷口，而且還紅腫流膿，甚至檢驗到有不明液體在內，整起假驅魔真性侵案件才曝光。

得知消息的婦女團體、居民與家屬氣炸了，立即衝向假驅魔師的辦公室，詢問之下假驅魔師還辯解自己只是為少女驅魔，眾人聽的憤怒不已，立即聯合圍毆此名假驅魔師，假驅魔師的惡行讓眾人氣的，將裡頭所有設備砸爛。

假驅魔師見狀不對，想趕緊逃離現場，卻被眾多憤怒居民阻擋去路，隨後將他帶往警察局接受偵訊，此案件仍由警方持續偵辦當中。

(中時新聞網)