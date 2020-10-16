▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

影片截圖可見燕姓重機騎士遭撞後噴飛在地上。（Youtube: IG:Kazaf yen／蘇育宣翻攝）

有夠火爆！一位33歲燕姓男子15日上午騎重機行經新北市五股區疏洪四路時，遭一位李男酒駕撞上，騎士因而當場彈飛，下一秒他爆氣起身理論，更跳上引擎蓋一腳踹碎擋風玻璃。燕男事後在個人社群上傳5分鐘行車紀錄器影片，還原車禍現場，影片發不到一日已累積近11萬網友觀看。

據了解，此起車禍事故發生於15日上午，燕男騎重機直行於疏洪四路上，而李男則自停車場駛出，想左轉進入洪疏四路，不料，李男在轉彎時沒注意直行車輛，狠狠撞上燕男，燕男遭撞飛摔在道路上。

而燕男相當不好惹，遭撞後起身站起，疑似聞到下車關心傷勢的李男身上散發著酒味，情緒失控的一把跳上引擎蓋一腳踹碎擋風玻璃，隨後腳一掃，左側後照鏡也瞬間被掃下，場面超火爆。

警方接獲報案到場後，隨即將燕男送醫急救，所幸並無生命大礙，僅頭皮、右手頸部挫傷；警方對李男實施酒測，數值高達0.15毫克，而因燕男對李男提告，訊後全案依公共危險罪及過失傷害罪偵辦，全案移送新北地檢署。

事後燕男在個人Youtube頻道上PO出5分鐘影片，更以「我砸你應該，不砸你悲哀」為標題，影片為燕男的行車紀錄器剪輯而成，完整還原事發過程並教戰網友若碰上同樣的事情該如何處理。

影片中可見李男撞人後下車頻致歉，還強調自己會賠償盼能私下解決。而燕男堅持報警，並一腳踹碎擋風玻璃和後照鏡，當街爆發激烈衝突。影片發出不到一日已迅速累積11萬觀看次數，也有不少粉絲湧入他的個人頁面留言喊聲，「有夠紓壓」、「燕粉簽」、「酒駕就是欠教訓」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)