重機與跑車因外型帥氣常引來路人圍觀或搶合影。一位重機騎士在臉書PO文指控，日前他到屏東的雙流森林遊樂區遊玩，將愛車停放在停車場中，卻意外吸引路人大媽隨意跨坐在他的機車上，下車時還把安全帽掃落地面導致烤漆刮傷，荒唐行徑讓他超怒。

一位男網友在臉書社團《爆廢公社》PO出有刮痕的安全帽照片，並在內文表示，9日下午他騎著川崎重機前往屏東的雙流森林遊樂區，並將機車停放在停車場中便離去，沒想到，再次回來時，剛買的高級安全帽烤漆出現明顯刮痕，經目擊證人告知他才曉得，原來是有大媽隨意跨坐在他的重機上想合影，下車時腳勾到安全帽將其掃落地板。

男網友在內文氣憤寫道，熱心的目擊者還表示，大媽不小心將安全帽弄掉時，緊急扶正後還說出「緊奏緊走（台語）」等語。隨意觸碰他人物品，犯後還意圖逃跑的行為讓他超無奈，他也表示，這台重機重達200公斤，還好今天只是安全帽掉了，若是重機摔倒被砸傷的話，後果不堪設想。

騎士也透過貼文呼籲，請當事人看見影片後主動和他聯絡；而他也已向遊客中心調閱停車場監視器影片，並前往警局備案。文發出後引起網友廣大回應，不少網友痛罵，「別人的東西未經允許不要亂動，都幾歲了還不知道」、「有夠沒水準」、「台灣的優良素質」。

也有人認出騎士PO出的全罩式安全帽要價不斐，一頂可達兩萬元。紛紛留言，「摔過的帽子防護力會有影響了，請她照原價買回吧」、「這種人聽到安全帽價格大概又會說你敲竹槓」、「就那頂SHOEI的安全帽就可以讓她賠到哭出來了」、「破萬的神帽欸」。據悉，安全帽摔過防護力會降低，許多愛車族皆會極力保護安全帽，甚至也有人認為「摔過的安全帽不能戴」。

(中時新聞網)