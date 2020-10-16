南投2男雙載出遊清境 後座噴飛對向遭貨車輾斃斷頭亡 15:292020/10/16 中時 黃立杰 、責任編輯、 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 10月16日於南投台14線人止關，發生重大車禍，60歲男性斷頭慘死（民眾提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投公路台14線10月16日發生一起死亡車禍！今日下午1時左右，一名男騎士載乘一名男子，騎機車往霧社方向，欲前往清境農場遊玩，不料卻於人止關附近和一輛貨車相撞，後方乘客頭部遭到貨車輪胎輾壓，當場斷頭慘死，讓在場用路人相當驚恐，警消獲報立刻到場處置。 據了解，死者是年約60歲男性，身分還在查明中，詳細事故原因待警方釐清。 (中時 ) #貨車 #南投 #男性 #斷頭 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南轎車自撞電桿冒火球 車上6人受傷 10:112020/10/16 社會 高中生買晚餐遭休旅車撞傷 駕駛肇逃5小時到案 12:122020/10/15 社會 高雄賓士車落海 中年男疑輕生送醫保命 17:272020/10/15 社會 新港兩機車相撞 1男跌落水溝死亡 12:562020/10/15 社會 老翁駕車暴衝 3汽車與推土機遭殃受損 10:422020/10/15 社會 批警執法過當 學生突襲黃偉哲 04:092020/10/16 地方新聞 男騎士撞行人跌倒 機車竟離奇往前衝當場擊落保時捷 12:102020/10/16 社會 中天新聞台若被撤照 逾4成「泛綠選民」認為重傷新聞自由 14:342020/10/15 政治 闖國道釀10車連環車禍 機車騎士1萬元交保 14:572020/10/16 社會 直行遭酒駕男撞噴 重機騎士踹爛擋風玻璃嗆「砸你車應該」 08:352020/10/16 社會 社會熱門新聞 男業務嘴功了得 單親媽入坑儲蓄險 保單未過欠「987元」不理 - 社會 名醫61字諷長灘島「一條線」比基尼妹 她怒控求償敗訴 - 社會 曬衣台驚見女生打赤膊！網暴動：好山好水好身材 - 社會 反送中律師北市開餐廳遭潑雞糞 店長、廚師身上全是黃色排泄物 - 社會 名醫「忍不住」北捷2度襲胸 被害女爆氣：非初犯絕不和解 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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