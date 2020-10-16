南投公路台14線10月16日發生一起死亡車禍！今日下午1時左右，一名男騎士載乘一名男子，騎機車往霧社方向，欲前往清境農場遊玩，不料卻於人止關附近和一輛貨車相撞，後方乘客頭部遭到貨車輪胎輾壓，當場斷頭慘死，讓在場用路人相當驚恐，警消獲報立刻到場處置。

據了解，死者是年約60歲男性，身分還在查明中，詳細事故原因待警方釐清。

(中時 )