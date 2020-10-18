大陸山東青島市新冠疫情復燃，持續200多天的無本土病例破功，並針對全市近千萬人口全面核酸檢測，結果皆為因性，衛福部長陳時中昨（17）日語帶嘲諷表示，「太偉大了」，不可能會出現這樣的結果。對此，網友不禁想問，「有必要這麼大力打自己的臉嗎？」

青島市此次疫情源頭，確定為大港2名感染者，是醫院聚集性疫情，係青島港疫情感染者住院期間與普通病區患者共用CT（電腦斷層掃描）室引發，排除由社區傳播傳入醫院內的可能性。

日前青島市對外公布篩檢結果，共取得1089萬多個核酸樣本，全部皆是陰性。陳時中昨日在疫情中心記者會上，對於這樣的結果表示，檢驗試劑一定會有偽陰性與偽陰性，但千萬份都是陰性，「是一件偉大的事，但這是不可能的結果」。

對此，網友表示「這種規模的檢測都沒失誤，當笑話就好」「所以台灣本土都沒驗出來是？」「台灣水位莫名比對面還要深呢」，紛紛認為陳時中的說法是自打臉，「你不是整天在開+0記者會嗎？」「都在出境確診，又不敢普篩，還講幹話」「時中連驗都不敢」。

（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)