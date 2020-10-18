民進黨立委高嘉瑜昨（17）日迎來40歲生日，她在臉書PO出慶生照片，感謝大家祝福，並喊話「終於有參選總統的資格了」。
高嘉瑜開心慶生，謝謝大家的祝福，「從今天開始，嘉瑜終於有參選總統的資格了」，她提到，這一路走來不容易，承諾會繼續加倍努力、相信自己，「不管是問政還是唱歌」。
網友紛紛獻上祝福，並建議高嘉瑜，若選上總統，「凱道（或中正紀念堂）擺設三根水泥管，逢年過節就來聽嘉瑜唱歌」。副總統賴清德則留言「嘉瑜，祝妳生日快樂，歌聲出眾」，高雄市議員黃捷表示「舉辦巡迴演唱會時，不要忘了我們高雄的海音中心喔」。
根據中華民國《憲法》第四章第45條，中華民國國民年滿40歲者得被選為總統、副總統。
《總統副總統選舉罷免法》規定，在中華民國自由地區繼續居住6個月以上且曾設籍15年以上之選舉人，年滿40歲，得申請登記為總統、副總統候選人。回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。