民進黨立委高嘉瑜昨（17）日迎來40歲生日，她在臉書PO出慶生照片，感謝大家祝福，並喊話「終於有參選總統的資格了」。

高嘉瑜開心慶生，謝謝大家的祝福，「從今天開始，嘉瑜終於有參選總統的資格了」，她提到，這一路走來不容易，承諾會繼續加倍努力、相信自己，「不管是問政還是唱歌」。

網友紛紛獻上祝福，並建議高嘉瑜，若選上總統，「凱道（或中正紀念堂）擺設三根水泥管，逢年過節就來聽嘉瑜唱歌」。副總統賴清德則留言「嘉瑜，祝妳生日快樂，歌聲出眾」，高雄市議員黃捷表示「舉辦巡迴演唱會時，不要忘了我們高雄的海音中心喔」。

根據中華民國《憲法》第四章第45條，中華民國國民年滿40歲者得被選為總統、副總統。

《總統副總統選舉罷免法》規定，在中華民國自由地區繼續居住6個月以上且曾設籍15年以上之選舉人，年滿40歲，得申請登記為總統、副總統候選人。回復中華民國國籍、因歸化取得中華民國國籍、大陸地區人民或香港、澳門居民經許可進台灣地區者，不得登記為總統、副總統候選人。

(中時新聞網)