今（18日）晚是第30屆中國電視金鷹獎頒獎典禮，金鷹電視藝術節是大陸電視人的重要盛會之一，典禮集結許多演技精湛以及高人氣的演員，本屆由任達華以劇集《澳門人家》拿下最佳男演員獎，最佳女演員獎則由童瑤擊敗高呼聲的趙麗穎奪下視后，而當童瑤上台領獎時，趙麗穎也很有風度的在台下鼓掌。

童瑤聽到自己得獎，露出不敢置信的表情。（圖／取材自新浪娛樂微博）

童瑤以電視劇《大江大河》擊敗趙麗穎、孫儷、蔣雯麗等勁敵，風光拿下最佳女演員獎，童瑤一聽到自己得獎時，當下還露出不敢置信的表情，而呼聲高的趙麗穎雖然無緣金鷹視后，但她依舊有風度的在台下為童瑤鼓掌，女神大器舉動被讚爆。

趙麗穎雖然和最佳女演員獎無緣，不過她仍以9萬高票獲得觀眾喜愛女演員獎，而趙麗穎工作室稍早也發文提到：「每一份來自觀眾的認可與支持，都將成為演員趙麗穎繼續前行的動力，同時感謝每一位投票的觀眾朋友與粉絲朋友，演員趙麗穎也必將不負期待」。

童瑤風光晉升新科金鷹視后，工作室稍早則發文指出：「這個獎盃不僅是一種認可，更是對未來的鞭策和激勵。我們會繼續努力，好好演戲」，而截至發稿前，微博還以「童瑤金鷹獎最佳女演員」登上熱搜榜第3名，可見話題超夯。

(中時新聞網)