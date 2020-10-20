俗話說「千金買房、萬金買鄰」，可見好的鄰居有時遠比房子價值多寡來得更重要。一名女網友控訴，日前，她下樓遛狗卻遭對門鄰居惡言相向、拳打腳踢，甚至試圖拿碎玻璃攻擊，事後報警處理，警方也表示對方因精神方面異常，也拿她沒辦法，她便將事發當下的影片發上網問：「不知告精神異常是否有勝算？」

▲連結為YouTube，若遭移造成無法觀看，請見諒。

這名女網友於台中一處公寓大樓承租房子，一層戶數大約10戶。某日，下班她撞見對門的女鄰居將滿碗的廚餘倒置地上的碗公裡，而裡頭還爬滿蟑螂，原PO勸導無效，隨後便見她將廚餘沿著公共走道潑灑。

其後，她又再度出門欲要遛狗，又遇到該名鄰居，她又再度口頭勸導「請她將自己撒的東西處理好，畢竟那是公共區域。」豈知，對方竟「見笑轉生氣」，開始對她的拳打腳踢、出手打她的愛犬，甚至將手中的玻璃碗敲碎，以碎玻璃攻擊友人，造成腿部多處割傷。事後，她報警請警方處理，並上手銬並將她強置送醫，而警方表示「已不是第一次處理她，她本就有精神方面的問題，家人都避之唯恐而不及。」據知情鄰居透露，惡質鄰居不僅隨意潑灑廚餘外，也會拿吐司餵養蟑螂，令人崩潰。

由於事發當下，她遭該名鄰居以「妓女、畸形兒、不男不女」等不堪入耳言語辱罵，且友人也遭割傷，讓她有提告的打算。影片曝光後，不少網友認為安全更為重要，並建議「跑法院流程很慢，先搬家吧！」另也有其他人提供相關意見：「主張個案有自傷傷人之虞，已符合強制送醫的要件，請警方立即聯繫社工與精神科醫生」，甚至也可以查探愛犬是否有受傷，有的話也可告動保法故意傷害動物。

★《中時新聞網》提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113

(中時新聞網)