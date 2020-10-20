一名未滿17歲的女高中生，去年8月與學長發生性關係，疑似因學長承諾告白卻沒付諸行動，形同「射後不理」，相隔2個月後控告學長性侵。台中地檢署偵查後不起訴，女高中生提出再議又被駁回，改向台中地院聲請交付審判，也遭駁回，全案不起訴確定，女高中生等於連續3次出招都失敗。

裁定書指出，女高中生去年8月某日深夜，請同校剛滿18歲的W學長幫她買菸，兩人進而發生性關係。一段時間後，女高中生卻委託朱姓與巫姓男子，分別扮演女高中生的舅舅與哥哥，找學長談判。

雙方談判時，學長願意賠償10萬元，朱男等人要求簽承認性侵害的自白書，學長雖一再否認性侵害，但仍在自白書上簽名。

女高中生於同年10月控告學長性侵害，台中地檢署不起訴，提出再議亦被駁回，女高中生委託律師改向台中地院聲請交付審判。

台中地院調閱兩人對話訊息發現，兩人在發生性關係後的隔天上午，學長傳訊「我沒說不對你負責、看你願不願意讓我負責、如果你願意等我過一陣子再跟你告白可以嗎？、我想等這件事過了再跟你說、我一定會對你負責」，女高中生則回「我思考一下」；女高中生還詢問學長是否「內射」，學長答覆沒有。

綜合所有證據，法官認為此案應為女高中生自願與學長發生關係，學長承諾會向女高中生告白與負責，卻食言而肥，女高中生因此找人談判、提告，並無足夠證據顯示學長性侵害女高中生，裁定駁回女高中生的聲請，全案不起訴確定。

這則新聞被轉貼到PTT，網友認為這位高中妹子也太恨學長了，告性侵不起訴、聲請檢察官再議被駁回、又再向法院聲請交付審判，等於告3次都失敗，也質疑高中妹竟還被誣告罪處理。不過有網友回應，誣告並不等於「亂告」，要有憑空捏造、虛構證據等構成要件，此案應無法構成誣告。

(中時新聞網)