新竹黑狗從6樓被拋下 砸凹轎車頂彈飛墜地吐血 網怒：下地獄

有民眾向「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」通報，昨（19日）上午8時48分左右，新竹市東大路三段某大樓，疑似有住戶將一隻比特犬、惡霸犬或英國鬥牛犬之類的黑狗，從6樓高的頂樓往下丟，黑狗掉到樓下的轎車車頂後彈飛墜地跑走，車頂還留下血跡與撞擊痕跡。車主查看車子後憤怒表示：根本蓄意謀殺狗跟人！

「新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會」在臉書專頁PO文並上傳了一則5秒鐘的影片，內容為一隻疑似比特犬、惡霸犬或英國鬥牛犬之類的黑狗，從高處墜落砸中停在路邊的一輛轎車車頂，墜落力道強大，黑狗猛撞車頂瞬間彈飛，最後墜落地面。

該協會表示，車主看了車與公寓頗有距離，研判狗可能被人惡意丟下來，因為狗若是自己掉下來，應該會撞上遮雨棚；車主憤怒表示，這根本是蓄意謀殺狗跟人，狗狗要是撞上人，不就會直接腦死？

該協會表示，到頂樓勘查後，發現許多狗的排泄物、食物、水碗，還有新鮮糞便，但卻不見犬隻蹤影。而影片中的狗是短腿品種，要爬牆跳下來幾乎不可能，牆邊也沒有狗指甲抓過的痕跡。該協會並貼出一張車頂照，上面有血痕與凹痕，顯示狗狗有吐血或受傷。

詢問附近住戶得知，因常常都能聽到狗叫聲，因此難以判斷狗狗是遭飼主還是鄰居惡意丟下。目前已決定交由派出所及防疫所處理，並表示此事飼主需負起大部分責人，若無證據狗狗非飼主丟下來，飼主便應賠償車主損失，喊話希望當事人能盡快出面說明，並擔心影片中的黑狗自6樓高墜落恐有受傷，希望網友能幫忙尋找狗狗，將牠送醫治療。

網友們看了狗狗墜車頂的驚悚影片，紛紛憤怒回應：「真的是很殘忍，很可惡」、「超誇張的」、「真的是人渣！」、「丟的人 總有一天會報應在你自己身上！因果輪迴！」、「丟狗人下地獄」。

(中時新聞網)