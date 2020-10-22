一名在大陸經商的生物科技公司負責人林董，打電話告知妻子，稱外面的女人已懷有4個月的身孕，他是「學佛的」，不能拿掉小孩，問妻子要什麼條件開出來。董娘怒告通姦罪，當時通姦尚未除罪化，林董被判刑2個月。隔了8個月，董娘又提起附帶民事賠償，要求100萬元賠償，但被台中地院以超過2年時效駁回，全案定讞。
根據判決書，林董與楊姓妻子結婚數十年，但他長年在大陸經商，兩人形同分居多年。2018年1月，林男從大陸打電話給楊女，表示「我在外面有了另外的女人，現在已懷有4個月的身孕，我是學佛的，不能要她拿掉小孩，妳要什麼條件，妳開出來」。
董娘憤而提告通姦罪，林董於2019年8月被判2個月徒刑，可易科罰金。相隔多月，董娘今年4月又提起民事訴訟，索賠100萬元精神撫慰金。不過因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；董娘在2018年1月就知道林董外遇，卻到今年4月才提出民事訴訟，已超過時效，因此遭台中地院駁回。
(中時新聞網)
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