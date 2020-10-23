吃糖對身體有害無益！皮膚科醫師黃心穎在節目上分享，20歲的女患者頸部出現灰灰的硬塊，如同大象皮，被同學看到，還被問是否沒洗乾淨，讓她極度受傷，就醫檢查發現是糖尿病引起的黑色棘皮症，詢問才知，與患者無糖不歡的飲食習慣有關。

皮膚科醫師黃心穎在節目《醫師好辣》上分享，一位媽媽帶著20歲的女兒來看診，指出女兒的「皮膚皺摺處出了狀況」，上體育課綁起頭髮，竞被同學問說是否洗澡不認真，因此讓他身心受創、極度沒自信。

黃心穎表示，仔細一看少女的頸部，發現上面有些粗粗厚厚，像是大象皮膚一樣，髒髒灰灰的硬塊。患者母親則接著說，他們嘗試過很多方法，包括去角質、更換沐浴乳、香皂等效果都不好，最後只能向醫師求救。

黃心穎也說，臨床檢查發現，少女的腋下和跨下都有同樣病徵，最後診斷少女罹患的是「黑色棘皮症」。此病成因很多，包括代謝性的疾病、癌症或是一些藥物都會造成這個疾病發生，進一步抽血檢驗後發現，患者的糖化血色素偏高，確診為糖尿病。

黃心穎指出，很多人以為糖尿病是40歲以後人的病，但其實不然。這名個案算是早發型糖尿病，因為先天不良，家中有遺傳病史，曾祖父母與父親都罹患糖尿；加上後天飲食習慣為「無糖不歡」，無論吃喝都要有糖，手搖飲也都喝全糖，一天要三杯。

黃心穎解釋，每天攝取大量糖份，久而久之少女的皮膚表面就因為「胰島素抗性」的關係，出現增厚、灰灰黑黑的表現，導致「黑色棘皮症」，而此病很難處理，經過治療，可能也很難完全恢復。

黃心穎補充說明治療方式，先替女患者控制血糖，並進行減重以降低摩擦，而色素的部分則透過醫學美容的注射輔助，在內用藥物和外在治療同步進行的情況下，也讓患者恢復自信，但重點仍要從生活習慣的調整開始。

(中時新聞網)