中天新聞台換照案，國家通訊傳播委員會（NCC）破天荒舉辦聽證會，對於指控中天新聞營運不善和遭到裁罰新聞方面，中天暨利害關係人代理人方伯勳作出如下的說明。

方伯勳一開始就指出，不論是個人或是團體，都是藉由蒐集資訊來作判斷，如果資訊內容有誤，判斷結果就不會正確。媒體作新聞，在新聞自由下，的確要適時查證公平報導，可是所謂的查證要到什麼地步？公平要到何種程度才是？這是他們想要跟公聽會所提出的看法。

方伯勳再表示，NCC所建議的相關建議，中天新聞都有履行。像NCC所指出中天的財務不善，但以中天新聞的背後財務來看，中天應該沒有這方面問題。如果是指自律內控所導致的營運不善，代理人檢視過，沒有這方面的情形。

方伯勳強調，中天至今被裁罰21件，可是中天從103年拿到執照後，前三年都合格沒有裁罰，但從107年後的21件裁罰，後3件是因為這幾天才拿到，所以還沒有評斷外，這21件裁罰金額共1073萬。這21件，跟政治有關有14件，非政治有7件，更嚴格來說，目前只有5件確定，16件還沒有確定。有些他們認為是主管機關良善意見，沒有提出不服。

方伯勳認為，如果依這些裁罰，他要說只有5件確認，其他16件都還未確認，根本不合理，因為如果以後這16件遭判定沒有問題，請問這樣可以判定中天新聞報導有問題？

至於中天新聞遭裁罰的次數類型，方伯勳指出，相較其他電視台並沒有過高，如剛送評鑑的三立電視台，可能已經通過評鑑，從107年到今年9月，裁罰件數共有11件，跟政治相關的只有2件，且沒有任何評論節目遭裁罰，扣除跟政治有關的，三立有9件違反與政治類無關的報導，裁罰次數比中天新聞高，但其實有關政治評論該不該成為裁罰對象，本身就是應討論的問題。

方伯勳直言，中天遭裁罰的總次數會比較多，跟民眾政治立場還有執法機關的方式有關，這21件都不是主管機關主動的，而是民眾檢舉，如果執法機關是持平公正的，當民眾檢舉應要檢查其他電視台是否有這樣的情形，像鳳凰雲事件，別的電視台也有報，但他們沒有被罰，根本是選擇性執法。

(中時新聞網)