國民黨立委「神力女超人」許淑華久未露面，今（26）日接受廣播節目專訪時坦言，前陣子除了籌備參選南投縣長，還趁機進廠維修，開了眼袋並矯正牙齒；此外，她還加碼爆料前高雄市長韓國瑜近況「做農夫也很好」。

許淑華今接受王淺秋廣播節目《千秋萬事》專訪時指出，她前陣子牙齒病變，先裝了臨時的假牙和植牙，因為過渡期要7、8個月，所以都沒有公開露面，她怕上節目講話會漏風或假牙掉出來；除了矯正牙齒，她也順便打理了一下臉部，去開了眼袋。主持人王淺秋則笑稱，「還好你沒有變成（前總統）馬英九」。

談到下一步，許淑華表示，27歲從政後就是設定選立委，並挑戰南投縣長，希望國民黨明年中左右可以早一點確定人選，無論誰出線，都不允許分裂。外傳韓國瑜打算選黨主席或桃園市長，許淑華則透露，韓國瑜最近生活簡單，正在種田，還打算種枸杞分給大家吃。

許淑華說，韓國瑜仍關心時事，若黨內有需要，相信韓國瑜都會義不容辭幫忙，只是他現在沒有身份和立場站出來說話，也不希望讓外界有過多聯想，她並轉述韓國瑜的話說「做農夫也很好，佳芬姐也很開心」。

(中時新聞網)