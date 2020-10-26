歐陽妮妮近期除忙於宣傳新戲《腦波小姐》外，也熱衷於經營YouTube頻道，近日，她於頻道上傳新的影片介紹滿牆的精品包後，網友反應卻相當兩極，甚至她在影片中介紹愛包「Hermès」，都被網友放大檢視，面對網友的質疑，她本人也親自表示「其實我知道Hermès怎麼發音，但我講了正確的，又要被罵做作了。」

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歐陽妮妮於21日上傳Vblog影片，片中介紹不少她的精品包收藏，其中，她介紹其中一款Hermès時，卻清楚地將「H」的音發出，讓網友大酸「Hermès的H不發音吧……」。事實上，Hermès愛馬仕是源於法國的品牌，用法文來唸時不會發出H的音，更有網友表示「她連tote也念錯哦，所以算了吧！不能對她要求太高啦！」；另外也有人嘲諷道「快轉看到兩分鐘說ㄏㄜmes就不想看了啦！有人跟我一樣嗎？」

網友抓包歐陽妮妮不會發Hermès的音，她本人親自回應。（圖／翻攝自歐陽妮妮YT）

對此，歐陽妮妮也親自回應網友的質疑，她表示自己並非不會發音：「我之前去法國當過交換學生一年，我會唸正確的法文發音呢！」隨後她又說道：「只是我想說Hermès美式英文發音h應該應該有發吧？如果我講了正確的法文發音，可能又罵我做作了！」

有網友更直接在臉書吐槽，歐陽妮妮也親自澄清。（圖／翻攝自臉書）

這支影片上傳已4天，但評價兩極，甚至將輿論批評帶至她的家人，她也反擊表示「喔是喔！我的東西都是我自己賺錢買的，我開心怎樣就怎樣，你不爽別看，你要看應該就是喜歡我吧」。

(中時新聞網)