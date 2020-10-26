國立海洋科技博物館結合基隆在地師生團隊，針對海廢與微塑膠問題進行科學探究，過程中發現廢棄漁網纏繞著螃蟹。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館結合基隆在地師生團隊，針對海廢與微塑膠問題進行科學探究，在海上發現巨大飄浮廢棄漁網。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館結合基隆在地師生團隊，針對海廢與微塑膠問題進行科學探究。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館結合基隆在地師生團隊，針對海廢與微塑膠問題進行科學探究。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館結合基隆在地師生團隊，針對海廢與微塑膠問題進行科學探究，過程中發現有許多塑膠碎片、漁網漂流在海上，其中廢棄漁網上頭更卡著石斑魚、螃蟹等生物，畫面令人震撼，海科館表示，海廢與微塑膠問題，若非親身經歷，很難體會其影響，盼受到重視。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，為喚起台灣年輕一代對海洋廢棄物與微塑膠議題的重視，這次海廢調查配合在地師生，使用台灣少見的設備「蝠魟拖網」進行調查，是目前國際進行水體塑膠調查的通用方式，讓學生了解基隆周遭海域海洋廢棄物的汙染程度，以及離岸距離是否造成海水中塑膠碎片數量上的差異。

海科館指出，在調查過程中，有許多不屬於大自然產物的垃圾漂浮在海面上，例如，兒童鞋、櫃子、保麗龍箱以及數量眾多的塑膠碎片與瓶蓋等，8月調查時，更在海面看到巨大的飄浮廢棄漁網，將漁網拖上調查船後，發現石斑魚、螃蟹等海洋生物遭纏繞，有的正在拼命掙扎，有的早已是冰冷屍體，畫面相當震撼。

海科館長陳素芬說，海洋廢棄物是近幾年熱門話題，若非親身經歷，很難體會海廢對生物造成的影響，呼籲民眾從生活中落實垃圾不落地、做好垃圾分類，以及把減塑融入生活中，帶給自己及下一代乾淨的大自然和海洋。

(中時 )