終身投入教育界，帶領無數莘莘學子的退休女老師，年過60歲後，記憶力日漸衰退，常常找不到東西，有時候是錢包，有時候是醬油，而且會堅持當下一定要找到才能做其他事。直到有天，患者自己搭公車坐過站，下車後完全不知道該怎麼回家，焦慮不已的患者只能打電話請先生來接她。這件事情讓家人覺得情況有異，首次帶患者就醫，當下確診為輕度認知障礙 （Mild cognitive impairment, MCI），後來病情持續惡化，進而演變成失智症。

記憶力短時間下降事情解決不了 都是失智症典型症狀

台中榮總神經醫學中心癲癇科、失智暨帕金森症醫療中心科主任李威儒醫師表示，記憶力隨著年紀下滑是相當常見的情況，但失智症患者下降得非常快速，像是有病患忘記自己買過菜，出現重複購買、冰箱裡塞滿同樣食品的情形，或是找不到東西，就懷疑一定是別人拿走。其他的變化像是原本可以輕鬆完成的事情，突然不知道該怎麼處理，像上述個案搭公車坐過站卻不知道怎麼回家就屬於此情況。

李威儒醫師說明，失智症的危險因子中，中年時期的高血壓所帶來的長期病變，影響更勝老年時期的高血壓。至於年齡、遺傳、睡眠障礙、聽力障礙、空汙等因素也可能促使失智症的發生。

及早就醫能在疾病初期得到正確的診斷，失智症的初期可透過神經心理測驗、生理檢查、認知功能檢測、生化檢測、電腦斷層掃描、核磁共振等加以分析和診斷。李威儒醫師提醒，失智症患者就醫一定要家人陪同，特別是第一次就醫，因為醫師首次遇到病人，相當於認識陌生人，但病人大多難以自述病況，而跟著患者生活幾十年的家人，對患者性格或行為的改變，大多都會非常清楚，因此家屬的陪同能夠協助提供患者重要的資訊，以利醫師做出正確的診斷。另外，對於沒有「病識感」病人，家人可以先進診間與醫師溝通問診方式。

治療最大好處阻止持續惡化 共照介入給予適當照顧

一旦懷疑罹患失智症要盡快就醫，及早就醫最大好處，就是阻止惡化！中國附醫北港院區神經內科主任許致善醫師表示，曾收治一名70多歲的獨居長者，經熟識魚販發現，個案一天當中買了好幾次魚，聯繫家人協助就醫時發現，家裡冰箱竟塞滿了魚，原來是個案忘記自己買了魚，也不記得自己有沒有吃，所幸在接受治療後，病情沒有繼續惡化。

許致善醫師指出，這名患者在確診後因不願意北上跟兒女一起住，因此醫院媒合共照中心的資源，同時也有社工的介入協助。在共照中心的社區據點，除了有個管師關心健康、服藥與回診狀況外，患者也固定參與社區據點的活動。許醫師表示，社交活動可以帶給大腦許多刺激，像是理解別人的表達、表達自己的想法等，都會對大腦有所幫助；在社區據點煮飯、畫畫，都會促使患者使用大腦來執行每個動作，所以安排社交生活對失智症患者是有幫助的。而上述這名患者的病情也因此得到良好的控制。

及早發現、正確診斷 規律服藥可維持患者及家人生活品質

失智症是一點一點累積而成，大部分患者不可逆，一旦出現相關症狀，大腦功能較難恢復，如何預防便顯得格外重要。近來有研究發現，健康的生活習慣有助於降低失智症發生機率，或延緩明顯症狀的病程，因此40歲就應開始注意血壓、血脂、血糖等三高問題，生活規律，飲食正常，同時不要抽菸並維持運動習慣，都對預防老年失智有所幫助。

雖然目前沒有能治癒失智症的藥物，但及早發現、及早就醫，獲得正確的診斷並且規律用藥，可以延緩病情惡化，同時也能增加患者與家人的生活品質。

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(中時新聞網)