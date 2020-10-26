高雄市前市長韓國瑜離開高雄後，回到雲林沉潛休息，但一舉一動仍備受關注，不斷被傳出會參選下一屆國民黨主席、2022縣市長選舉，而國民黨立委「神力女超人」許淑華今(26日)則透露，韓國瑜最近生活簡單，正在種田，還打算種枸杞。對此，曾擔任過高雄市新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新在政論節目中說，「市長重視跟家人相處的時光」。

許淑華在廣播節目《千秋萬事》中談到，韓國瑜最近生活簡單，正在種田，還打算種枸杞分給大家吃，他仍關心時事，只是他現在沒有身份和立場站出來說話，也不希望讓外界有過多聯想。

對此，鄭照新在政論節目「新聞大白話」中也說，韓國瑜專心過生活、享受自己跟家人相處時光，過去他面臨激烈選戰，不管是2018年市長選舉、罷免等，他都沒有時間跟機會跟家人相處，且他重視跟家人相處時光，從他擺設也可以發現都是放孩子從小到大的成長照片。

鄭照新說，「請大家給市長多點時間跟空間，讓他好好休息，做想做的事情，他過得開心、愉快、灑脫最重要。」

(中時新聞網)