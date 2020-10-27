社交網路巨頭臉書(Facebook)周一宣布進軍雲端遊戲市場，與谷歌(Google)、微軟(Microsoft)等先行競爭對手付費訂閱制不同，採取免費模式，但由於和蘋果(Apple)及iOS系統App政策牴觸，暫時只有Android系統的智慧型手機和瀏覽器能玩。

雲端遊戲最主要特徵是運算由設置在資料中心的伺服器處理，而非透過遊戲主機或用戶手機運算，所以無須下載軟體或應用程式。臉書目前推上線的Facebook Gaming只有賽車、高爾夫等5款遊戲，不過由於蘋果不允許在單一App上提供多款遊戲，所以臉書無法在iPhone、iPad提供雲端遊戲服務。

臉書副總裁魯賓(Jason Rubin)稱，已向蘋果多次爭取，但蘋果堅持必須符合單一App只能對應單一遊戲，雙方在付費問題也有歧異。Facebook Gaming本周僅在美國部分地區如加州、德州提供，預計數個月內普及全美，海外範圍要等明年，將透過廣告來確保獲利。

谷歌2019年就已經推出Stadia，微軟Xbox Game Pass Ultimate上個月也已正式上線。亞馬遜(Amazon)計畫明年推出Luna。分析師認為，臉書走入雲端遊戲市場腳步相對偏晚，可看出他們對待這塊業務相當謹慎，但是他們會確保可走到跑，「確保10年後到達他們想去的任何目的地。」

臉書在上個10年中期曾經是以提供大量遊戲App知名，也協助打開市場，例如剛在香港架設首個繁體中文伺服器時，就曾提供過「古惑仔」等多個MUD(多人即時虛擬遊戲，常以文字敘述為主)遊戲，進軍台灣後「開心農場」、「開心水族箱」也風靡一時，但隨著電子競技產業蓬勃與智慧型手機遊戲發展，臉書遊戲存在感變得淡薄。

(中時新聞網)