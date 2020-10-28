好萊塢女星安潔莉娜．裘莉驗出乳癌基因變異後，預防性切除健康的乳房。揭示在精準醫學時代，我們不需等待癌症等疾病找上門，可以主動出擊、提早預防，享受最新科學與醫學，帶來的健康益處。

•我父親的大腸癌基因檢測發現有突變，我會遺傳到這個基因突變嗎？

•我很擔心得到失智症，基因檢測可告訴我答案嗎？

•我兩個姑姑死於乳癌。才剛嫁兩年，現在老公問我是否有遺傳性乳癌。姑姑算嗎？

•多名家庭成員罹患糖尿病體質？我需要做檢驗嗎？可以避免嗎？

當類似的疑慮困擾你的時候，你怎麼辨？

多年來主流的「常規醫療」因為要節省醫療資源及受限於臨床試驗的前提，所以長期以來都抱著「一體適用」的觀念。然而在醫學的發展史上，這種觀念不斷受到科學的挑戰而改變。

精準醫學的特色就是從許多可能的病因中釐清出根本原因，再評估個人在此根本原因上的風險程度。如此則可依個人風險的高低擬定個人化的預防之道。

精準醫學能為我做什麼？

(1)在潛伏階段就把惡因壓住。

(2)在萌芽階段就阻止星火燎原。

(3)在事態發生階段選擇有利的方向。

(4)在事情發展階段進行監視並控制進展的過程。

(5)不增加新的故事。

【精彩書摘】

當癌症體積太小時，臨床醫師無從偵測、也無法取樣，當然就不會有病理診斷。在這種情況下，病人即便罹患癌症也無從知道，此即是亞臨床癌症（subclinical cancer）。但，如果一個人懷著鴕鳥心態，明知罹癌卻不去就醫，這種情況不是亞臨床癌症。亞臨床癌症的病人是不自覺有任何異常，或者是認真就醫，但無論如何就是找不到癌症。元鼎診所院長曾嶔元出版《精準醫學：早期預防癌症，破解基因迷思對症下藥》（時報出版）ㄧ書提到，一個常見的例子就是胃腸道的神經內分泌瘤，這種病人常常是出現症狀以及反覆就醫後，還要等上 7-9 年才能被確診。

目前醫院的常規影像學檢查能夠偵測到的腫瘤，最小約到 0.7 公分直徑大小左右。這種大小的惡性腫瘤裡面大概有 3.5 億個癌細胞。因此，癌細胞的數目還不到 3.5 億個之前，影像學通常是看不到的，當然在這種情況下也就無法取樣作病理診斷了。換句話說，亞臨床癌症病人想要獲得確診，就無法依賴傳統的病理組織切片檢查。

在這種情況下，或許可以用抽血的方法解決。目前在常規的健康檢查中所做的腫瘤指數，測的是細胞分泌的蛋白質。如果所有的癌細胞都會分泌這種蛋白質的話，那麼這種檢驗的偽陰性也就很低；如果所有的正常細胞都不會分泌這種蛋白質的話，那麼這種檢驗的偽陽性也就很低。偽陰性和偽陽性都低的方法就是臨床上有用的檢驗。可惜目前使用的腫瘤指數並不是理想的檢驗方法，害得體檢的人看到腫瘤指數出現紅字就極為緊張，到處找醫生幫他找癌症。當然也常常聽到體檢科的醫師安慰病人說：「別擔心這個紅字，我們繼續追蹤就好。」

改善的方法就是增加評估的項目，以彌補既有方法的不足。RNA為基礎的檢驗缺點既然是特異性不足，那麼我們就從特異性強的指標著手。特異性最強的大概就是突變的基因了，因為正常的細胞不應該有突變的基因。反過來說，如果從抽血樣本中可以偵測到突變的基因的話，那麼就表示身體裡面有癌細胞，而且癌細胞竟然還破掉釋出突變的（癌症）基因了。以上所述從血液樣本中分析 RNA 和 DNA 來偵測癌症的方法稱為液態切片。為了說明這個新科技，在此分享一個實際案例讓大家了解液態切片的價值。

曾嶔元醫師指出，2018 年歲末，有一位高階經理帶著一份體檢報告，上面記載著腫瘤指數 CA72.4 有紅字，檢驗值超過正常上限的兩倍。這位高階經理長年來應酬不斷，難免多喝點酒，偶有胃痛而且胃視鏡還曾經證實有潰瘍。雖然治療後胃潰瘍已痊癒，但是偶發的胃痛還是頗令人擔心，於是趁著健康檢查的時候特別做了腫瘤指數。體檢醫師在解說健檢報告時特別指出，CA72.4 就是胃癌的指標。這真是晴天霹靂的消息，擔心多年的胃癌終究躲不過，惡夢成真了。因此這位忐忑不安的高階經理人終於在老婆的陪同下，接受精準醫學檢查。正如同上述解釋的，醫師就開立了液態切片檢驗看看RNA 和DNA 是否異常。

這位高階經理人抽完血後，就對太太說：「你也順便抽血檢查吧。」半個月後檢驗結果出來了，這位高階經理人血中沒有可偵測得到的突變基因，但是有異常的 RNA 指向曾經有過幽門桿菌的感染。多年的擔心，瞬間得到紓解。然而不幸的是，太太血中不只出現異常的RNA，連突變的致癌基因也能被偵測得到。說她不幸，還不如説她真幸運能在無意中極早偵測到癌細胞的存在。是如此的早發現，以至於在胃視鏡完全正常的情況下偵測到癌症；是如此的早發現，以至於在腫瘤指數稍高一點點的情況下偵測到癌症。所以，我們可以說這位太太：「她『現在』已有癌症了。」

癌細胞在複製生長的過程中會同時出現死亡，癌細胞死亡的原因不一而足，可以是因為身體免疫力去攻擊癌細胞所導致的，也可以是單純的汰舊換新所造成的。不管什麼原因，這些死亡的癌細胞在崩解之後細胞核裡的DNA（包括突變的基因）就會流到血液中。因此我們抽取血液樣本後，測量突變 DNA 在血中的含量，就可以知道有多少癌細胞死亡及崩解。這就是液態切片的原理。在沒有醫療的干預下，我們可以假設癌細胞的死亡率是固定的。因此，液態切片測得到的突變基因越高，就表示體內的癌細胞總量越高。

曾嶔元醫師說，這位太太後續採取了精準醫學的癌症預防方法後，定期測量血中突變 DNA 的含量以評估所採用的方法是否有效。經過一年的努力後，血中突變DNA 的含量終於清零測不到了。根據同樣的概念，當癌症病人打算接受某種治療方法時（不管是正規療法或者是祖傳偏方）都會急著想知道是否有效，因為沒有效的話就應該提早換其他的方法，不必浪費時間和金錢；而有效的話就不妨忍受副作用的痛苦。這時候液態切片就是一個非常合適的方法了。治療前抽一管血，治療後再抽一管血。前後比較看看血中突變 DNA 的含量是否減少，如果沒有明顯改變的話，那麼這個治療可能是無效的。每當精準醫學的檢驗結果為「測不到異常」的時候，就是一份喜悅。所以，這位太太可以說：「經過『過去』的處置後，癌症現在已經不見了。」

(本文摘自《精準醫學：早期預防癌症，破解基因迷思對症下藥》/時報文化)

【作者簡介】

曾嶔元

現任

元鼎診所院長

高雄醫學大學兼任敎授

社團法人台灣分子醫學會常務監事

學歷

高雄醫學院醫學系畢業

美國梅爾研究所（Mayo Graduate School）博士畢業

經歷

國泰綜合醫院病理暨檢驗醫學部 部長

馬偕紀念醫院病理科 主任

輔仁大學醫學院專任敎授

美國田納西大學醫學院助理教授

醫界福爾摩斯

2009年國內爆發一起假檢體詐取十億元保費的詐騙事件，警方最後靠著作者協助，終得破案，自此博得「醫界福爾摩斯」稱號。

《精準醫學：早期預防癌症，破解基因迷思對症下藥》/時報文化

(中時新聞網)