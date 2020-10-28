民進黨政府明年1月1日將開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口台灣，台北市長柯文哲驚爆，民進黨不只是要開放美國萊豬，而是要開放全球所有萊豬進口，譴責衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲存心欺騙，民進黨說後續會做一大堆質譜儀什麼都「狗屎作秀」，要求說清楚，否則連他都會走上街頭。

柯文哲接受《蘋果新聞網》專訪表示，他從民眾黨立院黨團得知，民進黨不但是要開放美國萊豬，而是開放所有萊豬，民進黨要就在豬肉上標有沒有含瘦肉精就好，標美國幹什麼？他認為90％台灣人不知此事，且台灣進口最多的豬肉不是美國，而是加拿大，西班牙、丹麥、澳洲、紐西蘭都有，以後全都可進口。

柯說，他不曉得怎進口、怎處理，民進黨講說後面還會做一大堆，買質譜儀什麼的，「對我來講都是狗屎、作秀！」以後最大進口萊豬的國家是越南，因最便宜，他先前在這個議題上都沒講過，是因不知怎進口所以沒反應。

柯直言，若陳時中明知明年是開放所有萊豬進口台灣，卻還在立院備詢說「會標示產地美國，民眾可選擇」，那就是純粹存心欺騙，他就直接譴責陳時中、陳吉仲，雖人家都說他「逆時中」，但他其實之前最「順時中」，沒抵抗什麼，一直在等他們把話講清楚，給他們機會，沒有故意要打，一直希望這個國家會負責任，願意溝通、大家也願意幫忙，但必須講實話。

北市府發言人陳智菡補充，不管是蔡英文總統，還是在立院備詢的中央政府官員陳時中、陳吉仲，都說不想買到美國萊豬就看清標示的產地，但事實上卻是要開放所有萊豬進口，所以柯認為過去中央的種種說法都是蓄意欺騙，給很多不透明的資訊，還要求地方去改自治條例，非常不合理，因此務實的柯也不排除上街頭。

陳智菡說，目前食安條例正在修正，要準備二讀，等三讀過後會送行政院，但現在中央意思是不送進來，還是可過，至於北市自治條的立法權是在議會，「釋憲」的主責就是北市議會，市府會尊重議會，但仍希望中央一定要做好源頭管制。

她強調，屆時讓豬肉進台，地方負責查緝的人力、物力，都很浪費，中央必須講清楚是到底市開放萊豬還美豬，萊豬在賣出前，中央到底要不要去規範？不要都把責任丟到地方來。

(中時 )