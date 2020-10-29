★日本《每日新聞》、《日本經濟新聞》、富士電視台、朝日TV爭相邀訪的covid-19防疫與保健權威

只是感冒沒什麼？

別讓久咳、過敏、小感冒成為免疫系統的破口！

咳不停、反覆感冒結果併發肺炎？

鼻水流不停、拖了幾天去看醫生才發現併發鼻竇炎！

發燒超過3天以上只是吃退燒藥退燒，併發急性心肌炎險致命……

最新醫學研究╳親身實踐╳科學式健康管理法

把握三原則確實打造不生病的體質，提升免疫力、增進基礎體能，更守護家人健康！

【精彩書摘】

日本呼吸胸腔科權威醫師大谷義夫今年五十六歲，執業已經超過三十一年，而且很少生病。雖然偶爾會覺得體溫好像有點兒高、喉嚨有點兒痛，但都沒有嚴重到必須請病假休息。

然而，醫生其實是很容易生病的職業，一方面是經常接觸病原，另一方面是工作時間長，所以更需要確實地管理健康。為此我養成習慣，只要發現保健相關的最新研究論文，我一定仔細研讀，親自實踐以體驗效果。可以說我之所以從來都沒有請過病假，正是因為我有一套「正確又科學的健康管理法」。

在健康管理上，我力行三原則：

1.輕症速治：避免感冒、得流感，因為這是影響健康最主要的原因。

2.生活防病：調整飲食等生活習慣以加強基礎體力、增進免疫力。

3.遠離病原：如減少接觸病源、睡眠充足與規律運動等。

根據我的經驗，想做好健康管理就從預防感冒開始。實際上，感冒與癌症、高血壓、糖尿病等疾病相比，看起來的確沒那麼致命，然而多數人可能不太清楚，感冒時人的抵抗力較差，如果將感冒置之不理，想啟動自癒力打敗感冒病毒，反而可能把小感冒拖成大病，出現其他併發症，或大幅削減人體的抵抗力導致人經常生病。

破解感冒五大迷思，加速康復

雖然感冒很常見，但根據我的經驗，有超過八成以上來看病的患者對感冒的認知已經過時了。接下來，我會分享最新的感冒常識，並整理常見的感冒錯誤知識和說明正確、有效的預防方法。

1.用藥用漱口水能預防感冒？

日本京都大學健康科學中心做過一項研究，他們找來387位受試者，將其分成外出後「不潄口」、「只用清水潄口」、「用含碘等物質的藥用漱口水漱口」三組，結果發現只用清水潄口的人最不容易感冒，用藥用漱口水潄口和不潄口的人結果差不多。

原來，藥用漱口水添加碘等物質目的是要消除口中的雜菌，但頻繁使用會連口腔內的好菌都殺死，反而破壞人體原來的防禦機制。若是為了預防感冒而漱口，建議用清水潄口就夠了；如果是已經感冒的狀態才用藥用漱口水漱口，因為這時口腔內的病菌及病毒數量較高，藥用漱口水就有效將它們消滅。

2.感冒泡澡會加重病情？

很多人應該都被叼唸過「感冒時不要泡澡，好好保暖去睡個覺就好了」。其實這也是錯誤觀念。早期日本人會去公共澡堂泡澡，在回家途中很容易受涼。現代人可以在家泡澡或淋浴，一洗完就可以立刻上床睡覺，不用擔心受涼。而且泡澡可以出汗並刺激人體的血液循環，讓人感覺更有精神且放鬆。

另外，可能有人會認為感覺快感冒時就要好好靜養，其實這時做一些強度低的運動，更能提升身體免疫力。我自己在感冒初期會去泳池游泳5分鐘。抽不出時間去游泳池的話，我會散步15分鐘至20分鐘左右，或輕鬆地慢跑10分鐘。

3.感冒吃抗生素才好的快？

感冒起因幾乎都是病毒，所以吃殺死細菌的抗生素沒什麼意義。現在醫師使用抗生素的理由多半是因為無法判斷是由細菌還是病毒引起，保險起見開抗生素以預細菌造成二次感染。可是我還是必須再三強調，一般感冒開抗生素真的沒有任何意義，過度使用抗生素反而有害健康。建議大家與信賴的醫師好好討論，非必要就不要服用抗生素。

4.發燒時應該快吃退燒藥？

人會發燒的原因是在病毒入侵時，人體會活化自身免疫力試圖擊退病毒。體溫上升表示白血球中有排除異物功能的嗜中性白血球，以及會吞噬細菌病毒的巨噬細胞正發揮作用。換句話說，發燒其實是人體正努力擊退病毒的狀態。因此建議如果要吃退燒藥，請在體溫超過攝氏38度，且身體很不舒服時服用。

5.感冒吃止咳藥能加速康復？

我不建議大家發燒時反覆服用退燒藥，同樣地，我也不建議大家咳嗽時反覆服用止咳藥。而且出現咳嗽症狀時，很多人常自以為是感冒，其實也有可能是其他疾病。例如持續三週以上的咳嗽，也有可能是咳嗽變異型氣喘、結核病或肺癌等，所以建議咳嗽還是要去看醫生。

(本文摘自《30年不生病的健康管理法》/天下雜誌出版)

【作者簡介】

大谷義夫（YOSHIO OTANI）

1963年出生於東京。1989年畢業於群馬大學醫學部。曾任九段坂醫院内科醫療主任、東京醫科齒科大學呼吸胸腔内科醫療辦公室主任、東京醫科齒科大學呼吸胸腔科兼任睡眠控制學講座副教授，並曾赴美國密西根大學留學，於2009年開設池袋大谷診所。為醫學博士、日本呼吸胸腔科學會專科醫師／指導醫師、日本過敏學會專科醫師・指導醫師、日本内科學會綜合内科專科醫師。

主要著書有《長期咳嗽並不是感冒》等。被稱為「全日本治療過最多呼吸道患者的醫師」而聲名大噪。近年來頻頻登上電視節目、廣播節目，以及報章雜誌等媒體版面。曾參與「名醫THE 太鼓判！」（TBS）、「我家好宅大公開」（日本電視台）、「羽鳥慎一Morning Show」（朝日電視台）等節目演出，引爆熱門話題。

【譯者簡介】

李貞慧

臺大工商管理學系畢業，日本國立九州大學經濟學碩士，取得中國生產力中心第10屆中日同步口譯人才培訓研習班結業證書，擅長中日對譯，目前專職從事醫學、核能、光電、機械設備、電機工程、金融商業、美容等口筆譯工作。

《30年不生病的健康管理法》/天下雜誌出版

(中時新聞網)