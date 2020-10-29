一位甘姓男子過去曾有「露鳥嚇人」的前科，2013年犯行後被診斷為「性偏好症」，甘男承諾積極接受治療以換取減刑，沒想到甘男「凍抹條」，在2015年、2019年、2020年間持續的在台北街頭脫褲解放自我，在短短7年內犯下6次遛鳥案件。

據判決書指出，甘姓男子遛鳥紀錄輝煌，他早在1996年間於桃園遛鳥被逮，遭法院依公然猥褻罪判處拘役50日；2011年於台北市擔任保全時，也裸露下體遭判拘役55日；而2013年6月，甘男則因在台北市國光客運西站裸露下體示眾人遭逮。

2013年露下體案經台北地院審理，甘男表示已前往醫院就診，將積極接受治療並吃藥控制，經醫院鑑定，甘男智力正常，但患有「性偏好症」，而此症是透過對方出現好奇與偷看下體的反應，藉以產生性慾滿足自身。當時，法院判定他犯後態度良好且積極治療，有悔改之意，輕判拘役50日。

2015年甘男再次於台北市街道上公然露鳥，因累犯關係，法院加重量刑，合併判處有期徒刑3月。甘男安分了近四年，2019年老毛病再犯，在1月間跑到北市中山女高脫褲朝女高中生遛鳥，失控行徑簡直嚇壞眾人，警方到場時，甘男還光著屁股在街頭跑給員警追，此案法院判刑3月。

而犯下多起遛鳥案後，甘男將目的地轉移至台中，待業期間的他在今年1月時，在台中公園日月湖邊遛鳥遭婦女報警；8月間又在同地點解放下體來回走動，嚇到2名婦女，遭逮後，台中地院日前開庭審理，法官衡量甘男曾吃藥控制，但屢次犯下同案，顯見其不知記取教訓，對刑罰的反應力薄弱，因此加重判刑，處有期徒刑5月，可上訴。

(中時新聞網)