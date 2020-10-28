最近這奇怪的一幕，在許多國家上演，日前大陸安徽合肥，一對情侶的行為掀起熱議，男子趴在地上，脖子卻拴上狗鏈，女友則「牽著男友」，把他當狗一樣遛，就算警察叫他站起來，男子也不為所動，直到女友下令，他才願意慢慢站起來。

女子將男友當狗遛(圖片截自影片)

從網路上流傳的影片中，一名穿著黑色大衣、雖面無表情，但外表算是正妹的一名女子，手牽著一條狗鏈，一名男子趴在地上，被女子拴住，男子也是年輕人，他一語不發的在地上爬行，似乎對女子言聽計從。

影片中也錄到兩人對話，女子牽著男子散步到一半，停下來說「遛一天趴一天累了吧，想吃東西嗎」？這時由於圍觀的人太多，巡邏警察前來查看，見男子趴在地上，要求他站起來，但男子毫無反應，這時女子才說「站起來，叫你站起來」，男子才願意起身。

Spotted at Erewhon today. pic.twitter.com/krKoPrXVGX — Paul Tao (@paultao) October 18, 2020

其實不只安徽，先前在福州也發生過，男子被女子拴狗鏈在地上爬；還有美國洛杉磯，一名火辣正妹也是到超市裡「遛男友」，最後遭到超市經理請出去，這種「新潮SM特殊情趣」，似乎逐漸在情侶間流行起來。

(中時新聞網)