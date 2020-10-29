台東志航基地墜海的空軍第七聯隊F-5E單座戰機，今天清晨由上尉飛行員朱冠甍駕駛執行空戰練任務，起飛2分鐘後因發動機失效，緊急向塔台回報後跳傘逃生，因當時台東外海風勢強大且海象不佳，飛行員遭到傘繩纏住大量吃水，獲救後將他吊掛至基地送往馬偕醫院，惟搶救後仍在上午9點27分時宣告不治。F-5E系列戰機是否太過老舊問題，再度浮上檯面。

回顧F-5E／F服役歷史，當時我國和美國諾斯羅普洽談合作，由諾斯羅普提供相關技術、器材，授權我國進行生產，並於1997年將7架F-5E戰機改裝為RF-5E偵察機，不過服役47年來至今失事2次，釀3死。2011年發生F-5F、RF-5E戰機撞山意外時，時任立委林郁方就曾喻是「祖父級的飛機」，認為未來發生意外的機率很高，如今又發生墜機，飛官朱冠甍殉職事件。

事實上，總統蔡英文任內已拍版定案將F-5E系列「汰舊換新」。前空軍官校校長、空軍航空技術學院校長的退將張延廷接受《蘋果新聞網》訪問時表示，原本國防部規劃2019年全部替換掉F-5戰機，但勇鷹機6月才第一架首飛，從生產、教官訓練、部隊換裝，至少要2年才能全面汰除F-5戰機。

張延廷表示，單座F-5E與雙座F-5F目前約有40餘架，已經使用40年，故障率必然會增加，且此款戰機美方已停產，許多零件無法購買，只能透過替代件、拆拼無法使的舊機零件，但這些零件依舊是「舊的」，起飛前檢查只要有一丁點問題，就會放棄起飛。

據悉，今晨朱冠甍駕駛的F-5E墜機，初步研判是發動機失效所致。對此，張延廷表示，因F-5戰機是雙發動機，要兩具同時失效很罕見，除非是同時遭到鳥襲，也有可能是其他複合因素導致墜機，因機上沒有黑盒子，只能透過詢問飛行員當時狀況，以及透過打撈上來的殘骸來找出失事原因。

(中時新聞網)