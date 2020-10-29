布萊德彼特(Brad Pitt)與安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)傳出婚變後，陸續有多段緋聞傳出，之前則傳出與27歲德國模特兒妮可波塔拉爾斯基(Nicole Poturalski)墜入愛河，不過爆出女方已婚之後，如今又傳出兩個人已經分手，消息曝光後震驚各界。

根據外媒《Page Six》報導，布萊德彼特去年8月前往德國宣傳電影時認識妮可，兩人隨即墜入愛河，更被拍到一同前往昔日與裘莉共有的法國城堡莊園度假，戀情可說是穩定發展，不過妮可卻被起底不僅已經結婚8年，還育有7歲兒子，更有一說是她和丈夫的婚姻是開放性關係，這讓網友大感不滿，當於兩人戀情不抱持祝福態度。

此外更有報導指出妮可會對外透露和布萊德彼特的交往細節，這讓與她對簿公堂的裘莉團隊抓到把柄，因此不利監護權官司，也讓多次要求她封口的布萊德彼特相當困擾，甚至考慮是否兩人只要「玩玩就好」，不過近來傳出聚少離多導致激情冷卻，妮可近來也不時與丈夫出雙入對，因此傳出兩人感情已經走到盡頭。

布萊德彼特與安琪莉娜裘莉的離婚官司持續進行，近來傳出一直忍讓裘莉的布萊德彼特，不僅聲稱不怕與裘莉當面起衝突，更不介意送對方進監獄吃牢飯，看來兩人關係為了婚姻官司及監護權，關係再次降至冰點。

(中時新聞網)