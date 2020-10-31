台灣空軍F-5E戰鬥機29日執行訓練任務後墜機，一飛行員殉職。前民進黨立委沈富雄表示，國防部是最忙的，共機來了，你要伴飛，飛機掉下來了，也要處理。如果你要我選擇，我要當總統，不當國防部長。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中表示，行政院部會裡頭，其實勞逸不等，像交通部、衛福部，還有現在的國防部。國防部是最忙的，如果你要我選擇，我要當總統，不當國防部長。共機來了，你要伴飛，然後飛機掉下來了，你要處理。還要你花那麼多錢，作教召這麼麻煩的事情，國防部長沒什麼好幹的，真的是煩死了。

主持人趙少康則表示，依照沈富雄的理論，台灣最多只能打到決戰灘頭，不能打到城鎮戰，對不對？沈富雄回說，這句話讓他被罵死了，大家都在罵，有人跟他說：「老沈，你怎麼這麼沒有志氣，就算這個是應該講的話，你也不能講，你講這個話，你看大家志氣都沒了，對不對？」

國民黨立委費鴻泰認為，如果打巷戰的話，以台灣現在的民意，到時候90%會要求現在的政府下台。因為打到巷戰的時候，沒水、沒電，什麼都沒有，通訊通通都停止了，而且所有現在的電子戰，直接打你特定目標；打到巷戰了，你住哪一棟樓，上面架一個機器，就先把那棟樓給摧毀。現在打仗跟二次大戰不太一樣，到那時候，以台灣人民可以接受的程度，這不是危言聳聽，90%的人不會接受。

(中時新聞網)