知名YouTuber蔡阿嘎，因為收過教育部頒發的本土語言傑出貢獻獎，讓他決定挑戰閩南語語言能力鑑定考試，甚至放話若沒考過，就要在教育部下跪道歉，而成績出爐後竟沒有過關，並兌現承諾下跪道歉，直言：「我對不起社會國家」。

蔡阿嘎和工作團隊參加閩南語語言能力鑑定考試，眾人對著鏡頭揭曉成績，蔡阿嘎表示若成績沒過關，不僅要把獎牌退回教育部，還要到教育部前下跪道歉，成績揭曉後，攝影師宗漢6分之差沒通過A1，大頭佛和二伯則通過A1和B1，而萬眾期待的蔡阿嘎C級考試只拿到188分，並沒有達到門檻240分。

蔡阿嘎閩南語檢定考試結果出爐。（影片／蔡阿嘎Youtube）

接著鏡頭就轉到教育部前，只見蔡阿嘎下跪對著鏡頭道歉，並高喊：「我對不起社會國家，我浪費社會資源，我對不起大家」，並拿著「本土語言貢獻獎」的獎牌，表示要退還給教育部，接著話鋒一轉表示「今天禮拜六，教育部沒上班，還是我們改天再來啦」，接著火速逃離現場，可說是笑翻一票網友。

對此網友紛紛留言打氣：「可以多跟小孩說台語，落實在生活上」、「有時差一點點，下回再努力就好了，我也是再一次才考上的」、「其實是題目每年每年越來越難」。

(中時新聞網)