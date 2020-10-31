任晴佳才15歲，身高已達180公分。（圖／翻攝自任晴佳Ella微博）

港星任達華和名模琦琦所生的獨生女任晴佳（Ella）繼承了父母的好基因，不僅五官深邃、有氣質，才15歲的她已長到180公分，光腿長就有110公分。最近琦琦上直播，被問怎麼把女兒的身材養成這麼好，她透露女兒跟他們夫妻一樣愛運動，且睡眠充足，每晚幾乎9點就上床睡覺。

被譽為最受矚目星二代的任晴佳最近隨著母親常上一些時尚雜誌，任達華和琦琦也不排斥，表示目前還是讀書為重，其他的就看女兒自己喜好，過去任達華受訪，曾被媒體打趣問是否準備好讓女兒交男友？他略帶醋意說：「她還小」，又問是否有禁愛令？任達華搞笑跳針說：「沒有這種事」。

任晴佳從小外貌出眾，因一雙逆天長腿跟完美比例常登上媒體版面，去年任達華出席電影首映，被問是否有意帶女兒一起拍電影？出道多年已是過來人的他深知拍電影辛苦，暫時不鼓勵女兒當演員，直說：「女孩挨餓熬夜不太好，家裡已經有一個我（拍電影）了，也私心希望她多點時間陪我」。

據《東網》報導，近日琦琦和兩位前主播林燕玲和蔡雪瑩一同上直播，琦琦透露因為私下個性節制，從來沒有喝到斷片的經驗，老公任達華也一樣，夫妻倆喜歡運動，女兒任晴佳也是，更指女兒高人一等的主因都來自於充足的睡眠，每晚9點就準備睡覺，自然膚質和身高都令人羨慕。

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(中時新聞網)