廚藝節目《料理之王》昨晚在ETtoday全平台播出第二集，萬人於線上觀看直播，其中「米其林」級別的大比拚，3位選手上演「神仙打架」，連導師們都被超強氣場嚇到「不敢說話」。

施捷夫一道「煎雞胸肉佐凱薩醬」讓飛行導師炎亞綸直呼「Oh My God！太好吃了！」知名飯店副主廚陳柏翔的油蔥雞飯，油蔥加上柳丁製作，此外，飯的部分使用蕎麥飯，再加上昆布柴魚、味淋、醬油、清酒等製作調味，創造出壽喜燒的驚喜味道，終於在強敵林立的死亡之組脫穎而出。

知名Youtuber克里斯丁、千萬人氣料理部落客陸巧因等網紅也參賽，克里斯丁的煎鮭魚被廚佛瑞德Fred評比為這次最好的煎鮭魚，陸巧因端出的「百花魚捲」，則被「亞洲廚神」Jason Wang王凱傑稱讚刀工不輸一流廚師，兩位最後也都獲得晉級。

節目最後也從敗部17位選手中挑出9位晉級，包含「厭世小編」陳姿靜、緬甸姑娘黃晶晶、旅遍世界「神農嘗百草」洪士元，以及米其林星級廚師呂政緯、施捷夫等等，最後都獲得晉級，也讓之後的比賽精彩可期。

(中時 )