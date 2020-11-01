52歲男星李㼈與老婆熊家婕的女兒李紫嫣，近年繼承爸爸衣缽，加入6人女團「PER6IX」正式出道，父女倆日前上節目同框玩快問快答，李㼈難得收起搞笑個性，吐露對女兒的擔憂。

李紫嫣遺傳到父母的高顏值，有張空靈臉蛋和高挑身材，從小就常常被長輩誇獎漂亮，最近她與李㼈合體上節目《命運好好玩》，在後臺挑戰快問快答，問到在家中各自擔任的角色，李紫嫣表示自己是乖乖的女兒，李㼈則發揮幽默性格，開玩笑地說：「我繼續當搖錢樹。」惹得女兒拍他手臂嬌嗔：「哪有啊～」李㼈戲稱有時候老婆會說「搖錢樹趕快去搖」，他也樂得為家庭奉獻。

被問到李紫嫣最讓他放心和擔憂的事情，李㼈讚賞女兒很會安排自己的時間，有好的目標會往前衝刺；反之他擔心女兒遇到不好的男人，「所以我一直要求說，如果你有認識什麼男的啦，覺得不錯帶回來給我看，我會自己看。」

至於能接受女兒幾歲出嫁，李㼈猶豫個幾秒，列出兩個條件分別為「成年、那男的要是對的人」，他舉例如果女兒18歲就遇到適合結婚的對象，「那OK啊！」認為什麼時間遇到什麼人就是最好的安排。

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(中時新聞網)