台南某大學馬來西亞籍鍾姓女學生遭性侵勒斃，無辜慘死異鄉，鍾女雙親在得知惡耗後，已經緊急辦理來台手續，於1日晚間7時許抵達桃園機場，兩人在下機後，前往機場篩檢站採集檢體，待採檢報告出爐後，直接搭乘防疫專車前往高雄殯儀館見愛女最後一面。

鍾母在入境長廊頻頻拭淚，沿路哭泣，甚至哭到一度站立不穩，在一旁的鍾父連忙攙扶，讓現場人員感受到痛失愛女的傷痛與不捨。（陳麒全攝）

台南某大學馬來西亞籍鍾姓女學生遇害，鍾女父母在外交部協助之下，緊急辦理來台手續，處理愛女後事事宜，於1日晚間7時許，搭乘華航CI722班機抵台，兩人在下機時不發一語，兩人在疾管局人員協助下，先辦理入境檢疫手續，並前往桃園機場篩檢站採集檢體。鍾母在入境長廊頻頻拭淚，沿路哭泣，甚至哭到一度站立不穩，在一旁的鍾父連忙攙扶，讓現場人員感受到痛失愛女的傷痛與不捨。

鍾母在入境長廊頻頻拭淚，沿路哭泣，甚至哭到一度站立不穩，在一旁的鍾父連忙攙扶，讓現場人員感受到痛失愛女的傷痛與不捨。（陳麒全攝）

中央流行指揮中心表示，因事件特殊，兩人也將採取外交泡泡模式，免14天居家檢疫，再完成採檢後，檢體直接送南港昆陽實驗室檢驗，兩人安排至環宇貴賓室休息等候檢驗結果，在確認結果為陰性後，就可入境。但全程仍需戴口罩，由專車接送載送南下，直奔高雄見愛女最後一面，辦理後續事宜。

(中時新聞網)